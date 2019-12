Ondanks bod van 2 miljoen houdt asiel puppy met staartje op hoofd zelf

2 miljoen dollar. Dat is het hallucinante bedrag dat iemand bood voor Narwhal, een gedumpte puppy die geboren is met een staartje op zijn kop. Nog iemand anders had 7.000 dollar geboden, maar toch wil het dierenopvangcentrum de “eenhoornpuppy” zelf houden. “Zulke bedragen schrikken ons af”, aldus Rochelle Steffen van het asiel.