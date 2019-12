Dit googelden we het vaakst in 2019

Het populairste zoekwoord op Google in België in 2019, was het tv-programma “wtFOCK”. Ook Julie Van Espen, “Love Island”, iPhone 11, de Stemtest, Tour de France 2019 en Karl Lagerfeld staan hoog in de lijst. Dat meldt Google woensdag. Opvallend is ook de lijst van meest gestelde vragen. Zoals: Hoe oud wordt een kip?