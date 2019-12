Politie en parket hebben na de melding van een Beringenaar oplichting via sms aan het licht kunnen brengen. De oplichters deden zich voor als de FOD Financiën en vroegen om 287,66 euro over te zetten. 37 benadeelden krijgen hun geld terug.

