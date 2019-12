Docenten trekken aan alarmbel: overal gesnoeid in uren Frans ten voordele van Engels

Liefst 42 docenten Frans van hogescholen en universiteiten trekken aan de alarmbel over hun vak. Uit Vlaamse proeven blijkt dat het niveau zakt, en dat heeft volgens de docenten te maken met de stiefmoederlijke behandeling van het Frans. “Overal zien we dat scholen voor minder Frans kiezen”, zegt lerarenopleider Hugo Scheyving van Vives Hogeschool. “Het is heel simpel: ze kiezen voor meer Engels.”