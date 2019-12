Kind (11) doodgereden door vrachtwagen in centrum Aalst

Een vrachtwagen reed woensdag rond acht uur een kind van elf aan in het centrum van Aalst. De jongen overleefde het ongeval niet, meldt de politie van Aalst. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

Volgens de eerste geruchten ging het om een kleuter, maar de politie van Aalst meldt dat het slachtoffer een jongen van elf jaar is.

De aanrijding gebeurde aan het bedrijf Tereos. De jongen werd op of vlakbij die parking aangereden. De omstandigheden worden nog onderzocht, zegt woordvoerster Katrien Ottevaere van de lokale politie. “Het is nog niet duidelijk of het ongeval op de parking gebeurde of op de straat. Volgens de eerste gegevens bevond de jongen zich op een gegeven moment voor een stilstaande vrachtwagen. Het voertuig is vertrokken en heeft het kind aangereden.”

Het slachtoffer overleed ter plaatse. De jongen was onderweg met zijn moeder, broer en zus.