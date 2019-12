Het kerstcadeau van Kris Jenner dat de wenkbrauwen doet fronsen, of net niet

In een exclusief interview met het Amerikaanse magazine People heeft Kris Jenner verklapt wat haar vrienden en familieleden onder de kerstboom mogen verwachten. Botox, jawel.

Dat Kris Jenner op 64-jarige leeftijd nog zo’n gave huid heeft, heeft ze te danken aan onder meer botox. Dat steekt de bekende ‘momager’ van de Kardashians niet onder stoelen of banken. Meer nog, ze promoot het middel bij vrienden en familie en doet hen nu zelfs bonnen voor een behandeling cadeau voor kerst.

“Zo hoef ik maar naar een winkel te gaan”, vertelt ze. “Bovendien, wie houdt er nu niet van botox? Voor mij is het echt goed geweest. Als je er verantwoordelijk mee omgaat en er met je dokter over praat, dan werkt het. Het is iets wat ik al lang gebruik.”

De botox maakt blijkbaar ook deel uit van haar schoonheidsritueel. “Dat ritueel is behoorlijk eenvoudig. Een massage, een gelaatsverzorging, een manicure en een beetje botox en ik kan weer verder. Ik hou vast aan deze gebruiken en ben daar heel blij mee.”