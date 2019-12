NBA. Philadelphia 76ers en Miami Heat doen sterke thuisreputatie eer aan

Philadelphia en Miami hebben ook dinsdag hun sterke thuisreputatie in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) intact gehouden. Beide teams verloren sinds de start van het seizoen nog niet voor eigen volk.

Philadelphia rekende met Denver af in 97-92. Joel Embiid en Tobias Harris blonken in het winnende kamp uit met respectievelijk 22 en 20 punten. Voor Denver volstonden de 26 treffers van Will Barton niet.

Miami klopte Atlanta met 135-121. Kendrick Nunn (36 ptn) en Duncan Robinson (34 ptn) hadden een erg groot aandeel in de zege, net als Bam Adebayo (30 ptn). De’Andre Hunter (28 ptn) speelde zich bij de Hawks in de kijker.

Voorts versloeg Charlotte in eigen zaal Washington met 114-107. Portland haalde het met 115-87 vlot van New York.