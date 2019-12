Schauvliege: “Anuna en haar moeder mogen kwaad zijn, maar mogen mijn dochter en ik dat dan ook?”

In een interview met Knack blikt Joke Schauvliege (CD&V) terug op haar ontslag als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, in februari. Daarin zegt ze dat ze het pijnlijk vond dat “een paar mensen van mijn partij er als de kippen bij waren om mijn verdere functioneren ter discussie te stellen”. En ze gaat er ook in op de kritiek van de moeder van Anuna De Wever.