Basisschool De Puzzel start met slaapklasje

Kleine-Brogel

Peer - Basisschool De Puzzel in Kleine-Brogel start vanaf maandag 6 januari met een slaapklas voor de kleinste kleuters.

Voor sommige kleuters is de start van hun schoolcarrière best een vermoeiend begin. Om dit zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, start basisschool De Puzzel vanaf maandag 6 januari 2020 een slaapklasje, zodat kleuters tijdens de middag kunnen genieten van een rustpauze. Dat kan in een apart klasje.

De kleuters die gaan rusten, eten eerst samen in het slaapklasje. Daarna mogen ze meteen gaan rusten onder toezicht van één persoon. Zodra ze wakker zijn, worden ze naar hun klasje teruggebracht. Ieder kind heeft zijn bedje en een opbergruimte voor persoonlijke spullen zoals een knuffel, fopspeen en/of slaappamper. Deze dienst is gratis.

De school wil op deze manier nog meer tegemoet komen aan de noden van het jonge kind en ervoor zorgen dat er ‘s avonds na school nog wat quality-time overblijft voor ouders en kinderen.

Interesse? Je bent van harte welkom op de opendeur op woensdag 18 december tussen 18.30 en 19.30 uur in het slaapklasje in de Basisschool De Puzzel, Zavelstraat 2 in Kleine-Brogel.