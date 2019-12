Vetements kondigt collectie aan in teken van Star Wars

Naar aanleiding van de release van ‘Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker’ kondigt het luxestreetwearlabel Vetements aan dat het een collectie uitbrengt die volledig in het teken staat van de filmreeks.

‘Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker’ gaat op 16 december in première in de VS en op diezelfde dag komt de capsulecollectie van Vetements uit. Het gaat om 44 kledingstukken - van limited edition T-shirts en hoodies over sokken en petjes tot zelfs jurken en hakken - voor zowel mannen als vrouwen. Het is normaal dat heel wat merken storm lopen voor Star Wars als er een nieuwe film op komst is, maar dat eentje uit het luxesegment daarvoor kiest, is toch enigszins ongewoon.

Beelden van wat we van de collectie mogen verwachten, zijn er nog niet. Dat blijft wachten tot 12 december als de stukken eenmaal officieel worden voorgesteld in boetiek Tsum in Moskou. Vanaf 16 december is de lijn dan beschikbaar in winkels als Harrods in Londen en Azzurro Due in Amsterdam. Online worden de stuks verkocht via Ssense.

Demna weg

Vetements is het modehuis dat de Georgische ontwerper Demna Gvaslia in 2014 oprichtte samen met zijn broer Guram en in geen tijd razend populair werd. Het leverde Demna, die afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie, uiteindelijk een job als creatief directeur bij Balenciaga op. Daar zwaait hij nog steeds de plak, maar hij trok dit jaar wel de deur bij Vetements achter zich dicht. Zijn broer bleef.