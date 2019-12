Baas beloont werknemers met bonus van 10 miljoen dollar, personeel huilt van geluk

Werknemers van het Amerikaanse vastgoedbedrijf St. John Properties kregen op hun kerstfeestje wel een héél mooi cadeau: hun baas verdeelde als dank voor hun bereikte doel 10 miljoen dollar onder zijn personeel. Sommige collega’s kregen zelfs een bonus van 270.000 dollar.

Hij zou een pot van tien miljoen dollar verdelen onder 198 werknemers, en ze zouden worden beloond op basis van hun jaren in het bedrijf. Dat deelde baas van St. John Properties Edward Saint John mee aan zijn personeel, aan het begin van het kerstfeest van zijn 45-jarige bedrijf. Dus kregen de werknemers elk een envelop, met daarin het bedrag van hun bonus. Bij sommigen liep dat zelfs op tot 270.000 dollar. Het minimumbedrag was 100 dollar, voor een werknemer die net was aangenomen en pas enkele dagen ná het feest zou starten.

“Toen ik de enveloppe open deed, kon niet geloven wat ik zag”, zegt werkneemster Stephanie Ridgway aan CNN. “Ik kan niet eens omschrijven hoe het voelde. Ik ben nog altijd in shock. Dit verandert mijn leven.”

“Ik herinner me dat ik het bedrag zag en een paar keer met mijn ogen knipperde omdat ik dacht dat ik niet goed zag”, citeert Good Morning America Melissa Alleman, die al 19 jaar in het bedrijf werkt. “Ik denk dat ik een paar keer zei: Ik kan niet ademen. En dan vierde ik gewoon.”

Het leek president van het bedrijf Larry Maykrantz - die met 38 jaren dienst minder bonus kreeg dan de mecanicien die al er 39 jaar werkte - de gepaste manier om te vieren dat het doel van een portfolio van 20 miljoen vierkante meter onroerend goed was bereikt: “We wilden iets groots doen om al onze werknemers daarvoor te bedanken.” Dat ze daarin waren geslaagd, zag Maykrantz zelf op het feest. “Ik zal nooit het moment vergeten waarop alle werknemers hun envelop openden en hun individuele bonus zagen. Iedereen was overdonderd. Ze waren aan het schreeuwen, huilen, lachen en knuffelen.” En ze stonden vervolgens in een rij om hun baas te bedanken. “Het is een investering in onze werknemers. Dit was de beste manier om die 10 miljoen dollar te gebruiken”, besluit Maykrantz.

Al grapte volgens hem baas St. John in de weken voordien nog nerveus dat hij hoopte dat niemand op pensioen zou gaan met die bonus. Maar mochten ze twijfelen, dan is er ook nog de jaarlijkse vakantiebonus die ze straks ook nog eens bovenop hun envelop krijgen.