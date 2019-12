De test duurde maar drie minuten, maar een Canadese operator van zeevliegtuigen heeft dinsdag een succesvolle vlucht afgelegd met een volledig elektrisch vliegtuig. Dat is een wereldprimeur: het was de eerste keer dat een vliegtuig met betalende passagiers vloog met een elektrische motor.

Luchtvaartmaatschappij Harbour Air, dat in Vancouver gevestigd is, en de Amerikaanse motorbouwer magniX, testten hun omgebouwd DHC-2-vliegtuigje waar zes passagiers in kunnen zitten op de Fraser rivier ...