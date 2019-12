Napoli heeft Carlo Ancelotti op straat gezet. De Italiaan kreeg het nieuws te horen enkele uren nadat Napoli zich met een klinkende 4-0 zege tegen Genk verzekerde van de 1/8e finales. Later werd het nieuws ook op het twitteraccount van de club officieel bevestigd.

LEES OOK. Nachtmerrie in Napels: Vandevoordt gruwelijk in de fout, Genk verliest met 4-0

Dat Napoli op zoek was naar een nieuwe coach, was al lang geen geheim meer in Italië. Verschillende media maakten ...