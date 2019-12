Belgian Blades veroveren zilver in derde divisie van WK ijshockey

De Belgische ijshockeyvrouwen hebben dinsdag in het Bulgaarse Sofia zilver veroverd op het WK ijshockey in divisie III. Dat deden ze door in hun laatste groepswedstrijd Roemenië met 4-2 te verslaan.

Het was de derde zege voor de Belgen. Eerder versloegen ze gastland Bulgarije met 4-2 en Hongkong met 8-1. Tegen Zuid-Afrika en Litouwen werd met 3-4 verloren. Zuid-Afrika legde uiteindelijk op het goud beslag en promoveerde zo naar de divisie IIB.

“Waarschijnlijk zat goud er voor ons ook wel in”, verklaarde coach Sven Van Buren. “Met zilver hebben we het toch nog mooi recht getrokken. Wat dat betreft, ben ik heel tevreden. Neemt niet weg dat er nog wat werk aan de winkel is richting toekomst. Iedereen weet dat ook en is bereid ervoor te werken.”