Een op de vijf werknemers in ziekteverlof zegt toch te kunnen werken

Ruim een op de vijf (22 procent) van de door ziekte afwezige werknemers geeft aan dat hij of zij tijdens zijn of haar langste afwezigheid van de voorbije twaalf maanden toch in staat was om te werken. En dat voor minstens een deel van de tijd, soms zelfs de volledige afwezigheidsperiode. Dat meldt hr-dienstverlener Securex woensdag op basis van een online enquête afgenomen bij 1.500 loontrekkenden in juli 2018.