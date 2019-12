F1 blijft volgend jaar de banden uit 2019 gebruiken

Lewis Hamilton in zijn Mercedes F1-bolide Foto: Mercedes F1 team

De F1-teams hebben unaniem besloten om de door Pirelli ontwikkelde 2020-banden volgend jaar niet te gebruiken en met de 2019-banden te blijven rijden.

De voorbije weken was er vanwege de rijders en de teams kritiek ontstaan op de 2020-banden die Pirelli voor volgend seizoen had ontwikkeld. De banden voldeden volgens hen niet aan de verwachtingen.

De kritiek ontstond na de eerste 'kennismaking' met de banden tijdens een oefensessie in Austin. De baan- en omgevingstemperatuur waren toen echter niet representatief en een ultieme beslissing over de 2020-banden zou vallen na de tweedaagse bandentest van vorige week op het Yas Marina Circuit.

Pirelli wou met haar ontwikkelingen de banden slijtvaster maken zodat de rijders meer zouden kunnen pushen en er meer voluit kon gegaan worden. Daarnaast moesten de 2020-banden ook op meer temperatuurniveau's goed functioneren.

Na de felle kritiek liet de FIA de keuze aan de teams om te beslissen over met welke banden er in 2020 zou gereden worden en die beslisten unaniem dat er ook volgend jaar met de 2019-banden zal gereden worden.

Ondanks het feit dat de ontwikkeling van de 2020-banden uiteindelijk een maat voor niets was liet de FIA in een mededeling wel weten dat de opgedane kennis tijdens de ontwikkeling van de 2020-banden erg nuttig was voor de toekomst.

