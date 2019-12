Telenet Giants Antwerp mist net stunt na dubieuze partij

Geen stunt voor een gehandicapt Telenet Giants Antwerp. Zonder de Amerikaanse sterkhouder Vic Sanders (zie kader, red.) verloor het op de eerste speeldag van de terugronde van de Champions League van het Spaanse Burgos. Met 2 op 8 is kwalificatie theoretisch nog mogelijk, maar dat de Sinjoren een Europees mirakel nodig hebben is duidelijk.

In een felle kamp had Telenet Giants Antwerp na een sterke comeback in de tweede helft nochtans kansen op een stuntzege. Mede door een zwakke arbitrage, die door de Antwerpse fans zwaar op de korrel werd ...