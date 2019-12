Niemand herkent deze bekende krullenbol in ‘De slimste mens’

Callboy Bart Hollanders maakte vanavond zijn rentree in De slimste mens en kwam al meteen met sterke verhalen. Over hoe mensen hem via Instagram soms echt proberen te boeken als callboy, bijvoorbeeld. Voorts bogen de kandidaten zich alle drie over de foto van een geheimzinnige jongeman met krullen en een paarse trui. Zou het hier om één van de meest bekende schermgezichten van het land gaan?