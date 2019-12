Woensdagochtend kan er ook nog steeds wat regen vallen, maar zeker geen grote hoeveelheden. In de loop van de voormiddag trekken de regenwolken weg naar Duitsland. Vanaf dan blijft het op de meeste plaatsen in Limburg voor de rest van de dag droog. Enkel over het zuidoosten en vooral Voeren kan het nog wat langer wisselvallig blijven.