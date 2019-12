Forbes maakt bekend welke artiesten het meest verdienen, deze vrouw staat op één

Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft een lijst gepubliceerd met artiesten die het meest verdiend hebben het afgelopen jaar. Op nummer één staat een vrouw: Taylor Swift zag haar bankrekening gespijsd met maar liefst 185 miljoen dollar (een slordige 167 miljoen euro). Zitten de zangeres op de voet: rapper Kanye West en singer-songwriter Ed Sheeran.

Een recente tournee, een hoop sponsordeals en een nieuw platencontract: het leverde Taylor Swift een heleboel geld op in 2019. Kanye West staat op de tweede plaats in de lijst van best verdienende artiesten met 150 miljoen dollar (omgerekend zo’n 135 miljoen euro) en Ed Sheeran volgt als derde met 110 miljoen (99 miljoen euro).

De lijst wordt afgesloten door hiphopfenomeen Migos en een ietwat oudere garde: U2 (37 miljoen dollar) en Céline Dion (37,5 miljoen dollar). De volledige lijst is gepubliceerd op de website van Forbes.