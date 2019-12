Vader van vermoorde kinderen in Spanje vertelt zijn versie van het verhaal

Er zijn nieuwe details uitgelekt over het gezinsdrama waarbij twee Belgische kinderen in maart in de buurt van Valencia vermoord werden door hun moeder. In zijn verklaring aan de speurders beweert vader Gabriel C.P. (30) dat hij pas ontdekte dat zijn kinderen dood waren toen zijn vrouw de liefde wilde bedrijven op de plaats van de misdaad. “Ik werd wakker en Maria lag naakt op mij.”