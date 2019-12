Vijf doden nadat gewapende mannen hotel bestormen in Somalië

Een populair hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu is dinsdag in de vooravond bestormd door een groep gewapende mannen. Dat melden bronnen bij de politie. Bij de aanval zijn zeker vijf doden gevallen, meldt de politie. De ordediensten zijn ter plaatse en er is een vuurgevecht uitgebroken. “Er wordt hevig over en weer geschoten, en er zijn ook granaatontploffingen te horen”, aldus Abdirahman Adan, verantwoordelijke van de veiligheidsdiensten.