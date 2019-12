Doodsoorzaak overleden rapper Juice Wrld (21) bekend

Juice Wrld had een flinke voorraad drugs aan boord van zijn privéjet toen hij zondag landde in Chicago en kort daarna overleed. “Een onderzoek van de bagage leverde 41 zakjes op waarvan wij verwachten dat het marihuana is en zes flesjes waar naar wij denken vloeibare codeïne in zit. Ook troffen we drie vuurwapens aan”, liet de politie dinsdag weten in een verklaring aan Amerikaanse media.