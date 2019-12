Riemst / Hasselt -

Dinsdag werden in Hasselt en Antwerpen de redders van Yuki Lahaye (16) geëerd. Gert-Jan Does uit Riemst en het koppel Jurgen Mariën en Esther Tuls uit Zoersel redden het destijds 11-jarige meisje toen ze aangevallen werd door dertien agressieve honden in Riemst.