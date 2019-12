De hopen valse reclame op Facebook met BV’s als Natalia of An Lemmens in de hoofdrol hebben slachtoffers ruim 400.000 euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick opvroeg bij minister van Consumentenzaken en partijgenote Nathalie Muylle.

Het Brusselse parket heropende in september een onderzoek naar fake news-berichten over BV’s als Evi Hanssen, Natalia of An Lemmens op Facebook. Met valse verhalen over hoe de bekende Vlamingen in kwestie ...