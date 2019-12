KNT-label verdwijnt in bioscoop, nieuw systeem moet duidelijk maken wie naar film mag kijken

De labels ‘KNT’ - kinderen niet toegelaten - en ‘KT’ gaan op de schop in de bioscoop. Vanaf 8 januari zal er in de filmzalen in heel het land een nieuwe classificatiesysteem zijn. Inhoudspictogrammen (geweld, seks ...) en leeftijdscategorieën zullen aangeven of een film wel geschikt is voor een kind of jongere, bleek dinsdag bij de voorstelling.