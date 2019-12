Vonnissen tegen twee Syrië-strijdsters uitgesteld naar donderdag

De Brusselse correctionele rechtbank heeft dinsdag nog geen uitspraken gedaan in de processen tegen Syrië-strijdsters Nadia Baghouri (28) en Kaoutar El Azzouzi (29). Dat zal pas op donderdag 12 december gebeuren. Beide vrouwen riskeren een gevangenisstraf van 5 jaar. Nadia Baghouri, die in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië verblijft, eist intussen via een kort geding dat de Belgische staat haar en haar kinderen reisdocumenten zou bezorgen, zodat ze op een veilige manier naar België kunnen terugkeren.

Nadia Baghouri is de weduwe van Mohamed Mezroui, een van de eerste Syrië-strijders in ons land. De man vertrok in oktober 2012 naar Syrië en Nadia Baghouri reisde in april 2013 via Turkije naar dat land ...