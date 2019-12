Doodrijder Merel De Prins op 14 januari voor strafuitvoeringsrechtbank

Muhammed Aytekin (23), de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, moet op 14 januari voor de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank verschijnen. Die zal dan beslissen of de man terug moet naar de gevangenis of verder onder elektronisch toezicht blijft. Aytekin werd midden oktober in Sint-Pieters-Leeuw tegengehouden in een onverzekerd voertuig. Hij zat weliswaar als passagier in het voertuig, maar bleek wel de eigenaar van de wagen.