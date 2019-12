Bakkers zamelen 3.000 euro in voor eHvL

Hasselt - Dit jaar viert de vereniging van Limburgse Bakkers hun 100-jarig bestaan. En daar horen uiteraard festiviteiten bij. Maar misschien is dit ook een uitgelezen moment om even stil te staan bij de mensen die het niet zo makkelijk hebben, en dan meer specifiek voor de vele kwetsbare kinderen in onze provincie. De doelgroep waar ‘Een Hart voor Limburg’ zich dag in dag uit voor inzet.

En zoals het een warme bakker beaamt doen ze dat met een smakelijk actie.Elke bakker mocht gedurende twee weken een zelfgekozen gebak in de kijker zetten door er het chocolade ‘EHvL’ embleem op te plaatsen. Hiermee gaf hij aan dat hij begaan is met het lot van kansarme mensen in onze maatschappij en steunt hij bovendien ‘Een Hart voor Limburg’ financieel.Met deze actie hebben de Limburgse bakkers 3.000 euro ingezameld en als kers op de taart werd ‘Een Hart voor Limburg’ in de kijker gezet.Dankjewel aan alle deelnemende bakkers voor deze warme actie.