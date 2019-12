Vijftien procent minder nieuwbouwwoningen vergunningen door strenge normen

In de periode van augustus 2018 tot juli 2019 zijn in België in totaal 53.191 vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgeleverd, of een daling met zowat 15 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De reden ligt bij de epb-normen (energieprestatie en binnenklimaat) in Vlaanderen, die elke twee jaar strenger worden. Dit zorgt steeds weer voor een piek net voor de normen strenger worden, waardoor het beeld vertekend wordt. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Confederatie Bouw, die voorgesteld werden tijdens een persconferentie in de aanloop naar de editie 2020 van Batibouw.