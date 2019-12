Ilan Van Wilder wil rustig groeien bij Sunweb: “Ik zal ook Vlaamse wedstrijden rijden”

Ilan Van Wilder (19) is de jongste renner bij Team Sunweb. Hij wordt in 2020 prof bij de Duitse formatie. “Ik wil vooral heel veel leren”, zei hij op de teampresentatie in Amsterdam. “Zowel in de kleinere rittenkoersen als in het eendagswerk.”

LEES OOK. Team Sunweb stelt zijn ploeg voor volgend seizoen voor, maar Belgen Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder moeten van in het publiek toekijken

Ilan Van Wilder maakte het voorbije seizoen zijn debuut bij de beloften van Lotto-Soudal, boekte een ritzege in de Vredeskoers en finishte als vierde in het eindklassement. Hij koerste ook een sterke Ronde van de Isard (zevende in het klassement), maar liet zich vooral opvallen in de Ronde van de Toekomst waar hij zich naar een knappe derde plaats in het eindklassement knokte en dat in zijn eerste jaar bij de beloften. Het leverde hem de titel van Flandrien van Het Nieuwsblad op bij de beloften.

De twijfel sloeg daarna toe: bleef hij nog belofte of zou hij de overstap maken naar de profs? Het werd uiteindelijk dat laatste en de renner uit Opwijk koos niet voor de profs van Lotto-Soudal, maar verkaste naar het project van Iwan Spekenbrink en diens Team Sunweb.

Ilan Van Wilder werd bij de beloften verkozen tot Flandrien van het Jaar. Foto: Photo News

“Ik was gecharmeerd door hun aanbod en denk dat ik bij dit team heel veel kan leren. Ze wonnen met Tom Dumoulin de Giro en hebben veel ervaring als het gaat om het rondewerk. Daar kan ik alleen maar de vruchten van plukken. Al zal ik niet alleen rittenkoersen rijden, je zal me ook zien in Vlaamse wedstrijden, zoals Nokere Koerse bijvoorbeeld. Ik start mijn wegseizoen in de Ronde van de Algarve en daarna moeten we nog een planning verder opstellen. Ik wil vooral geen stappen overslaan en hier rustig groeien. Ja, daar hoort ook bij dat ik voor de kopmannen zal moeten rijden, met veel plezier zelfs. Als prof begin je weer van nul en moet je alle facetten doorlopen.”

Van Wilder reed een prima seizoen als eerstejaarsbelofte en dat leverde hem een profcontract op. Foto: BELGA

Opmerkelijk: Van Wilder zat naast Benoot in de zaal tijdens de teampresentatie. De twee renners hebben nog een lopend contract met Lotto-Soudal en mogen nog geen Sunweb-shirt showen. Dat mag pas vanaf 1 januari.