Sint komt met paard en koets naar De St@rtbaan

Halveweg

Zonhoven - Op donderdag 5 december deden Sinterklaas en de zwarte pieten hun blijde intrede op basisschool De St@rtbaan.

Al heel vroeg trotseerden alle leerlingen de ijzige koude om de goede Sint te verwelkomen op de speelplaats. Het wachten werd natuurlijk beloond want in de verte zagen zij Sinterklaas aankomen in zijn mooie Sint Koets. Smulpiet en wijsneuspiet vergezelden de Sint en strooiden lekkers naar de kinderen. Vele jongens en meisjes waren verkleed als hulppieten wat de Sint leuk vond. Na deze intrede nam de Sint plaats op zijn troon in het Sintpaleis. Alle klassen passeerden de revue en ontvingen cadeautjes en snoepgoed.

Bedankt Sint en tot volgend jaar.