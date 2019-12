’t Stadscafé en 360° openen vandaag weer de deuren. In beide zaken zijn medewerkers alles in gereedheid aan het brengen om de klanten weer te ontvangen. In Hasselt zijn na Giuliano nu ook de buren 5th Avenue en L’Avenida terug open.

In ’t Stadscafé was er volop bedrijvigheid terwijl het in 360° nog doods was in de vroege namiddag. De politiezegels waren wel al verwijderd. Toch is het volgens Jan Swennen, advocaat van eigenaar Davy ...