Maand na uitbraak van agressieve python moet brandweer opnieuw ingrijpen bij man uit Veurne

Een maand nadat een agressieve rotspython zijn eigen terrarium vernielde in een woning langs de Rodestraat in Veurne, werd het dier dinsdag in beslag genomen. Ook twee piranha’s en twee baardagamen moesten mee. “De eigenaar had niet de nodige documenten en de huisvesting was gebrekkig”, zegt commissaris Toon Fonteyne.