Elise Mertens samen met Aryna Sabalenka genomineerd voor WTA-prijs van beste dubbelpaar van het jaar

Elise Mertens weet woensdag bij de toekenning van de WTA Player Awards of ze samen met haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka de prijs van beste dubbelpaar van het jaar in de wacht sleept.

De laureaten van de US Open nemen het in de verkiezing van de WTA, de overkoepelende organisatie in het vrouwentennis, op tegen drie andere duo’s: Barbora Strycova en Hsieh Su-Wei, Kristina Mladenovic en Timea Babos, en Zhang Shuai en Samantha Stosur.

Mertens (24) en Sabalenka (21) wonnen in september in New York hun eerste grandslamtitel. Ze haalden in 2019 ook de halve finale op Roland Garros en de kwartfinale op Wimbledon en schreven de Premier-toernooien van Indian Wells en Miami op hun naam.

Voor de onderscheiding van WTA Speelster van het Jaar komen vijf vrouwen in aanmerking: de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty (winnares van Roland Garros en de WTA Finals), de Canadese Bianca Andreescu (US Open), de Roemeense Simona Halep (Wimbledon), de Japanse Naomi Osaka (Australian Open) en de Tsjechische Karolina Pliskova. Vorig jaar won Halep.

Voor de award voor speelster die de meeste progressie maakte, zijn de Amerikanen Amanda Anisimova, Sofia Kenin en Alison Riske genomineerd, net als de Chinese Zheng Saisai, de Kroatische Donna Vekic en de Zwitserse Belinda Bencic. Die laatste maakt ook kans op de prijs voor Comeback van het Jaar, net als de Russin Svetlana Kuznetsova en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands.

De beste nieuwkomer tot slot wordt de Amerikaanse Coco Gauff, de Tsjechische Karolina Muchova, de Russin Elena Rybakina, de Poolse Iga Swiatek of de Oekraïense Dayana Yastremska.

Het zijn de media die de winnaressen bepalen.