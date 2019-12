Paal

Beringen - Benifits 4 Kids bezorgde de kinderen al een vroeg kersfeest in Plopsaland.

"We hebben er een leuke dag Plopsaland in Hasselt van gemaakt: naar de bumbashow gaan kijken, lekker gesnoept en gegeten met frietjes en ijsjes", zo klinkt het. Om de dag af te sluiten, konden de kinderen dankzij sponsoring een cadeautje kiezen in de plopwinkel... Het was weer fijn om al die glunderende gezichjes te zien