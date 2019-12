Minister na wetsvoorstel Vlaams Belang: “Alle asielzoekers opsluiten zou tot 3 miljard euro kosten”

Om alle asielzoekers op te sluiten moet de overheid een beroep doen op 31.758 ambtenaren en het zou bijna 3 miljard euro kosten aan personeels- en werkingskosten. Dat blijkt uit een advies van minister van Begroting David Clarinval (MR) op vraag van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over een wetsvoorstel van Vlaams Belang.

De extreem-rechtse partij diende op 10 oktober een voorstel in met als doel de opvang van alle asielzoekers in gesloten centra te organiseren. De federale overheid beschikt vandaag over zowat 60 opvangcentra ...