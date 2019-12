Nieuw portret van prinses Amalia gemaakt door koning Willem-Alexander zelf

De Nederlandse prinses Amalia vierde zaterdag haar zestiende verjaardag en naar aanleiding daarvan werd een nieuw portret van haar vrijgegeven. Niemand minder dan haar vader stond achter de lens. Een trend bij Europese koningshuizen.

De nieuwe foto van prinses Amalia werd gedeeld op de Instagrampagina van het Koninklijk Huis en als auteur van het beeld wordt “RVD - Z.M. De Koning” naar voren geschoven. Het was dus koning Willem-Alexander zelf die de foto nam van zijn oudste dochter en troonopvolger, die zopas zestien jaar werd. Het kiekje werd genomen voor hun huis Paleis Huis ten Bosch in Den Haag waar zaterdag ook haar verjaardagsfeestje in intieme kring plaatsvond.

Willem-Alexander is daarmee niet de eerste royal die de rol van fotograaf op zich neemt. Ook de officiële foto’s van de Britse prinsen George en Louis en prinses Charlotte zijn vaak van de hand van hun mama Kate Middleton. En ook in België gebeurt dat al eens. Zo nam koning Filip de foto voor de postzegel die kroonprinses Elisabeth kreeg voor haar achttiende verjaardag.