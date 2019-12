Goede IT'ers vind je in... Azië

“Je bent verplicht om naar het buitenland te gaan als je lokaal geen IT’ers kunt vinden.” (Bart Jansen en Pascal D’Helft, Priceless IT) Foto: Priceless IT

Dat het in ons land aartsmoeilijk is om goede IT’ers te vinden, is open ramen intrappen… Wie binnen een redelijke termijn een project wil realiseren, ziet door de schaarste op de arbeidsmarkt de facturen én de wachttijden oplopen. Het nieuwe Limburgse bedrijf Priceless IT wil die klip omzeilen door de arbeidsintensieve taken te laten uitvoeren door zelfstandige specialisten in Azië. “Weliswaar met de volledige opvolging en coördinatie in ons land”, aldus de initiatiefnemers.

Het is een gigantische uitdaging om vakbekwame IT’ers te vinden die tegen een aanvaardbare prijs en binnen de deadlines middelgrote en complexe projecten kunnen opleveren. “Ik werk al mijn hele carrière in de IT-sector en het probleem is actueler dan ooit”, zegt Pascal D’Helft. “Doorgaans worden er twee oplossingen gehanteerd: ofwel klop je aan bij een mastodont, die wel nog knappe koppen kan vinden, maar daar als schaarse aanbieder een forse prijs voor vraagt. Ofwel ga je in het buitenland speuren naar een goedkoper alternatief, maar dan ben je door de communicatiebarrière niet zeker van de kwaliteit en de timing. Met ons nieuwe bedrijfje hebben we een middenweg gevonden.”

> Lees ook:

Vertrouwen

“Om grote en middelgrote ICT-projecten, zoals apps, webmodules, websites en andere internettoepassingen te realiseren, gaan wij als zaakvoerders van Priceless IT zelf het project in kaart brengen”, zegt mede-initiatiefnemer Bart Jansen. “We zorgen voor het volledige voortraject, de technische analyse, het design en de lay-out. Met de klanten worden waterdichte afspraken gemaakt over timing en budget. Wij blijven ook permanent het enige aanspreekpunt voor onze klanten. Dat is belangrijk, want IT is voor een aanzienlijk deel een people-business, waarin mensen elkaar goed moeten begrijpen en vertrouwen.”

Lees meer...

>

>

>