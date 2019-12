Dilsen-Stokkem / Maaseik - De politie Maasland heeft dinsdag snelheidscontroles uitgevoerd in de Brugstraat in Rotem en de Heppersteenweg in Maaseik. In totaal werden 355 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 61 te snel reden. In de Brugstraat, een zone 50, reed één bestuurder 95 km/uur.