HIB-label voor Mancave Woodworking

Genk - Unizo Limburg heeft het Handmade In Belgium-label in Genk uitgereikt aan Jordy Pattar, zaakvoerder van Mancave Woodworking. Hij ontving het HIB-label uit handen van Bart Lodewyckx (gedelegeerd bestuurder Unizo Limburg) en Jochem Martens (voorzitter Unizo Genk).

Jordy Pattar is het gezicht achter Mancave Woodworking. De man met een passie voor hout en een oog voor al wat ambachtelijk en handgemaakt is. Deze passie ontstond al sinds zijn kindertijd. De liefde voor hout is hem meegegeven door zijn familie. De trots is dan ook groot dat hij dit verder zet. Jordy behaalde zijn diploma houtbewerking in het technisch instituut Don Bosco te Helchteren. Hierna heeft hij enkele jaren ervaring opgedaan in een schrijnwerkerij. Hier proefde hij van het meubels maken en werken met massief hout. lets waar hij zich nu op toespitst met als gevolg om op volledig zelfstandige basis te beginnen. Door de renovatie van een oude boerderij die hij kocht, valt zijn interesse naar het ambachtelijke werk. Een hoeve van de jaren 1800 moet niet gemoderniseerd worden, maar net terug gebracht worden naar zijn authenticiteit. Houtbewerking in zijn meest pure vorm, daar staat Mancave Woodworking voor.

Met het HIB-label wil Unizo Limburg ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren, extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en deze Genkse ondernemer past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg uit. Met dit label erkent Unizo Limburg de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.



Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. “Die ambachtelijke ondernemers willen we een duwtje in de rug geven. De term ambachtelijk is in België, in tegenstelling tot in Frankrijk niet beschermd. Vandaar dat wij bij Unizo het HIB-label in het leven hebben geroepen”, aldus Jochem Martens.

Ondernemers met een HIB-label voldoen aan strikte criteria. Zo moet de ondernemer zijn activiteit in hoofdberoep uitoefenen. Hij of zij mag maximum 20 werknemers in dienst hebben. Bovendien moet het product voor minstens 50 procent ‘handmade’ zijn. Het product heeft daarnaast een zekere nutsfunctie en is uniek in zijn soort.