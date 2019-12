Na “Temptation Island” gingen de Nederlandse Rodanya en Morgan uit elkaar, omdat zij had gekust met een verleider na de opnames. Maar nu ze in januari samen een kindje verwachten, hebben de twee hun ruzie bijgelegd en kunnen ze weer door dezelfde deur.

Toen Rodanya haar zwangerschap bekend maakte in juni, verzweeg ze nog wie de vader was. Niet verleider Danicio, met wie ze al dan niet vreemdging in “Temptation Island”. Haar toenmalige partner Morgan ...