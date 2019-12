Vijf jongeren breken in school in en mishandelen leraar

Vijf jongeren hebben afgelopen nacht ingebroken in een school in Anderlecht en hebben daar een leraar zwaar mishandeld. De vijf gingen er vervolgens vandoor met de wagen van hun slachtoffer, maar verongelukten daarmee in Sint-Jans-Molenbeek. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.