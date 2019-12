“Georganiseerde screening op baarmoederhalskanker in alle landsdelen nodig”

Vorig jaar hebben 640 vrouwen in België de diagnose gekregen van baarmoederhalskanker, en stierven 235 vrouwen aan de ziekte. Dat blijkt dinsdag uit een studie die het federale gezondheidsinstituut Sciensano met de steun van Stichting tegen Kanker uitvoerde, in samenwerking met het International Agency for Research on Cancer (IARC). Scienscano roept op tot een georganiseerde screening in alle landsdelen.