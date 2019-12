Onderzoekers in vier Europese landen, waaronder België, gaan mensen boven 45 jaar bevragen over hun seksuele gezondheid. Die groep wordt volgens de wetenschappers momenteel vergeten bij preventie en zorg, hoewel ze nog steeds seksueel actief zijn.

Het SHIFT-project (‘Sexual Health in the over Forty-Fives) gaat een enquête organiseren in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Vlaanderen. De deelnemers zullen bevraagd worden over onder ...