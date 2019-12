Joris uit ‘Blind getrouwd’ in de clinch met ex-vriendin, zij dient klacht in

Amper een week nadat Joris van ‘Blind getrouwd’ uitpakte met zijn nieuwe liefde op Instagram, bleek de relatie alweer beëindigd. “Hij heeft die foto enkel gepost om mij zover te krijgen dat ik onze relatie niet zou opgeven”, zegt zijn ex-vriendin nu in Dag Allemaal.

Nadat Joris Brauns in Blind getrouwd vergeefs moeite had gedaan om zijn match Annelies voor zich te winnen (u herinnert zich vast de bloemen nog, en hoe die op een koude steen vielen), kon hij eind november op Instagram toch uitpakken met liefdesgeluk. De volledige post klonk toen zo: “Het is een zwaar jaar geweest, maar nu kan ik een geheimpje onthullen. Ik heb veel geleerd, maar het grootste geschenk dat ik in mijn leven kon krijgen is dit meisje. Ze is de beste. Ik hou van jou, voor altijd, Eva.”

Amper een week later bevestigde hij dat ze alweer uit elkaar zijn. Aan Dag Allemaal liet de ex-vriendin weten dat ze op het moment van Joris’ post al geen koppel meer waren. “Joris heeft dit willen gebruiken om mij onder druk te zetten om onze relatie langer te behouden.”

Wat Joris vervolgens ontkent in het weekblad: ze waren volgens hem dan wél nog een koppel en besloten pas later samen om er een punt achter te zetten. Volgens hem stond hun relatie onder druk, door zijn deelname aan Blind getrouwd, en wou hij tonen hoe graag hij Eva ziet. “Ze had tijdens onze relatie veel bevestiging nodig. Daarom heb ik die liefdesverklaring gepost.”

Hun breuk verliep zelfs zo woelig dat Eva intussen een klacht indiende, nadat een woordenwisseling tussen hen ontspoorde. Hij hield er hechtingen in een pols en een omzwachtelde hand aan over, al ontkende hij eerder bij ons dat dat het gevolg was van een ontspoorde ruzie. Hij wou naar eigen zeggen wel vermijden dat de deur in het slot viel en ging door het glas.