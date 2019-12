Winterland verstrengt alcoholcontroles

Hasselt - Winterland scherpt dit jaar zijn alcoholcontroles aan, vooral minderjarigen worden in de gaten gehouden. Veel jongeren onder de achttien proberen nog steeds aan sterke drank te raken op de Hasseltse kerstmarkt. De organisator van Winterland, Maurice Schoenmaeckers, zou de leeftijdsgrens voor alcohol graag optrekken naar achttien jaar.

De cijfers liegen er niet om, elke dag belanden er maar liefst zes jongeren op de spoed door overmatig alcoholgebruik. Zo blijkt uit een onderzoek van de ziekenfondsen. Jammer genoeg zijn hier ook veel minderjarigen bij. Volgens de organisator van Winterland, Maurice Schoenmaeckers, gaan alcohol en minderjarigen niet samen en daarom verstrengt Winterland zijn alcoholcontroles in samenwerking met de politie.

Bandjescontrole

In ons land mag je vanaf 16 jaar alcoholische dranken zoals bier of wijn kopen en drinken. Sterke dranken zoals jenever zijn verboden voor min-achttienjarigen maar toch geraken veel minderjarigen aan sterke drank via hun meerderjarige vrienden. Daarom controleren de barmedewerkers de paspoorten van de jongeren wanneer ze twijfelen of ze wel oud genoeg zijn voor alcohol of sterke drank.

Op dagen wanneer er veel jongeren op de kerstmarkt zijn, zogenaamde studentendagen, wordt er gebruik gemaakt van bandjes. Iedere bezoeker krijgt aan de ingang een bandje met een bepaalde kleur naargelang zijn of haar leeftijd. Min-zestienjarigen krijgen een rood bandje, zestienjarigen een geel bandje en meerderjarigen een groen bandje. Zo weet het personeel beter wie welke soort drank mag drinken.

Politiecontrole

Dit jaar zal de politie ook meer controles uitvoeren in en rond Winterland. Zowel in uniform als anoniem. Minderjarigen die betrapt worden met drank die ze volgens de wet niet mogen nuttigen riskeren een boete. Wanneer de jongeren betrapt worden door het personeel van Winterland komen ze ervan af met een waarschuwing maar hun drankje zijn ze kwijt. Als de jongeren na die waarschuwing nog eens betrapt worden moeten ze het terrein verlaten.

Wat mogen minderjarigen wel en wat niet? Alcohol toelaten vanaf achttien jaar zorgt voor meer duidelijkheid.

Onduidelijkheid

De organisator van Winterland, Maurice Schoenmaeckers, zou de leeftijdsgrens voor alcohol graag optrekken naar achttien jaar zoals in Nederland. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid is echter niet van plan om deze leeftijdsgrens op te trekken.

‘In de leeftijdsgroep van zestien- en zeventienjarigen is er vaak onduidelijkheid over wat ze nu wel en niet mogen drinken. Jongeren onder de achttien mogen alcohol nuttigen onder de 15%. Toch mogen ze niet alle alcohol onder dit percentage drinken omdat er sterke dranken in vermengd zijn. Zo bevat een flesje Flügel, een soort van shotje, 12,9% alcohol. Volgens dit alcoholpercentage mogen min-achttienjarigen dit drankje drinken maar omdat er wodka (sterke drank) in vermengd is is het drankje enkel geschikt voor meerderjarigen.



Liever Cécémel dan frisdrank

Toch wil Winterland ook niet-alcoholische dranken promoten. ‘Samen met onze partner “Cécémel” willen we jonge kinderen aansporen om minder frisdrank te drinken’, zegt Schoenmaeckers. ‘Zo zal er in Het Huis van de Kerstman, een populaire attractie in Winterland, geen Coca-Cola te vinden zijn.’

Noa Sneyers