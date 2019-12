België zakt verder weg in internationale klimaatranking

België doet het slecht en daalt van de 31ste naar de 35ste plaats in de internationale klimaatranking. Dat blijkt uit de Climate Change Performance Index (CCPI) die dinsdag wordt gepresenteerd op de klimaattop in Madrid. De index weerspiegelt twee tegengestelde trends in wereldwijde klimaatactie: Australië, Saoedi-Arabië en vooral de VS geven reden tot grote bezorgdheid over hun lage tot zeer lage prestaties in reductie van uitstoot en ontwikkeling van duurzame energie, evenals klimaatbeleid. Anderzijds daalt het wereldwijde kolenverbruik en blijft duurzame energie onverminderd groeien.