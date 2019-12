Theo Mathijs is 55 jaar priester

Kiewit & Kiewit-Heide

Hasselt - In een overvol kerkje/kapel op Kiewit-Heide werd vorige zondag dubbel gevierd: de kapel staat er dan 60 jaar en Theo Mathijs; de voorganger, vierde er zijn smaragden priesterjubileum. Een paar honderd vrienden en sympathisanten vierden mee.

Een nieuwe voordeur

Om die 60ste verjaardag te vieren met altijd zichtbaar teken voorziet de Kerkfabriek St.Lambertus Kiewit letterlijk een nieuwe voordeur voor de kapel. Het bedrag is ingeschreven in de begroting van 2020. “En dat werd tijd want de oude deur is versleten,” zo vertelt Agnes Delsaer tijdens haar laudatio.

Voorganger Mathijs moet verder werken

Theo Mathijs is niet weg te denken in de geloofsgemeenschap van Kiewit-Heide. Ontelbare dopen, huwelijken en uitvaarten heeft hij voorgegaan. Dat allemaal in zijn eigen stijl en in bewoordingen die iedereen verstaat. “Eenvoud is zijn tweede naam”, zo luidt het. Met een warm en lang applaus werd Theo dan ook bedankt voor het gedane werk maar tevens sprak de parochie de hoop uit dat hij nog lang mag voorgaan. De viering werd opgeluisterd door het St. Lambertuskoor van Kiewit. Met een sprankelende receptie werd de plechtigheid stijlvol afgesloten.