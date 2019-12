“Ook dankzij impeachmentprocedure wordt Trump herkozen”

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump zeker in staat van beschuldiging zal worden gesteld voor een impeachment, zal hij in het Witte Huis blijven en mede door alles wat er rond die afzetting gebeurt opnieuw worden verkozen. Dit heeft gepensioneerd luitenant-kolonel Oliver North, de spil in het Iran-Contraschandaal, maandag (plaatselijke tijd) tegenover de conservatieve nieuwszender Fox gezegd.